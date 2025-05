Cinquanta adolescenti per 300mila bimbi: "Voi, originali: aiutate"

Oltre quarantamila ragazzi – perlopiù adolescenti sopra i 14 anni – sono pronti a mettersi in gioco negli oratori feriali della Diocesi di Milano, che accoglieranno più di 300mila bambini e ragazzi, dai 6 ai 13 anni. “Toc toc. Io sono con voi tutti i giorni” il titolo di questa edizione e l’invito, nell’anno del Giubileo. A partire dal 9 giugno, sotto la guida di sacerdoti, religiosi e religiose, giovani educatori e volontari, gli animatori aiuteranno i più piccoli. Venerdì sera in piazza Duomo l’arcivescovo Mario Delpini ha consegnato il mandato a cinquemila di loro, che hanno partecipato alla tradizionale festa.

"Voi siete ragazzi e ragazze come gli altri, ma qualcosa vi distingue – ha sottolineato l’arcivescovo –. Vorrei dire tre parole per dire la vostra originalità, anche come incoraggiamento per il prossimo oratorio. Siete originali perché siete fiduciosi, sapete pregare anche quando le cose non vanno bene e questa è una grande originalità in questo mondo triste". E, ancora, "siete originali perché servite, avete gusto a vedere la gioia che procurate. Originali perché siete insieme in questo mondo così individualista: avete stima gli uni degli altri e siete capaci di perdonare. Conoscete Gesù e avete stima di voi stessi. Voi siete quelli originali perché vi dedicate al bene che fa contenti gli altri e siete a servizio della gioia".

"Il mandato – spiega don Stefano Guidi, direttore della Fom (Fondazione oratori milanesi) e responsabile del Servizio diocesano per l’Oratorio e lo Sport – non va inteso semplicemente come un “compito” da svolgere, ma prima di tutto come un segno di fiducia e di riconoscimento verso questi adolescenti. L’oratorio ambrosiano continua infatti a credere in loro, a investire nelle loro qualità umane, nella loro creatività, nella loro generosità e nella disponibilità a mettersi a servizio degli altri in modo gratuito e autentico". Lo ha sottolineato Delpini nel suo discorso: "Voi siete originali perché siete fiduciosi e sapete pregare. Ecco, questa è una grande originalità in questo mondo triste, in mezzo a tutta la gente che va in giro come se stesse andando sempre a un funerale. Voi siete originali perché servite. Molti, invece, desiderano essere serviti o non fare niente; molti pensano che i loro capricci siano la strada verso la felicità. Voi siete originali perché siete insieme. Vi volete bene e cercate di aiutarvi a vicenda".

Si.Ba.