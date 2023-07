Cinofili dell'Arma a sorpresa nell'Oratorio Estivo di Cassano d'Adda

Giornata particolare quella di giovedì per i ragazzi dell’oratorio estivo della parrocchia di Groppello vissuta in Villa Arcivescovile con i militari dell’arma dell’unità cinofila di Bergamo Orio al serio alla presenza del capitano Valter Demateis comandante della tenenza di Cassano, sommerso dalle domande dei ragazzi sull’attività dei carabinieri e del cane antidroga. Protagonista della giornata Geom, un labrador di quasi otto anni che ai comandi dei carabinieri in pochi minuti durante la dimostrazione ha scovato sostanze stupefacenti preventivamente nascoste. I ragazzi hanno seguito con grande entusiasmo e interesse la performance del cane dell’Arma, non sono poi mancate domande sull’operato del cane. "È stata una giornata entusiasmante per i ragazzi – spiega il parroco di Groppello don Giacomo Pezzuto –: una iniziativa che va in continuità con il progetto della parrocchia sulle iniziative che tengobo alta l’attenzione sulla legalità. Nei mesi invernali, infatti, abbiamo organizzati per gli adulti due incontri con alcuni magistrati e avvocati sulla tema della legalità mentre giovedì per i ragazzi c’è stato l’intervento dell’unità cinofila dell’Arma, iniziativa nata dal suggerimento del capitano Valter Demateis, comandante della tenenza di Cassano". Prossimo appuntamento in programma la vacanza in montagna con ragazzi e genitori al seguito organizzata dalla parrocchia.

Stefano Dati