Cinisello, entra ubriaco con una katana al supermercato e minaccia la sicurezza: arrestato

Un quarantenne di origini marocchine è stato arrestato venerdì mattina a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, per aver minacciato con una katana – cioè un lunga spada giapponese – l’addetto alla sicurezza di un supermercato.

Il dipendente ha raccontato che l’uomo era visibilmente ubriaco ed è entrato nel negozio in viale Fulvio Testi minacciandolo con l’arma bianca. A quel punto ha chiamato le forze dell’ordine e quando sono arrivati i carabinieri il quarantenne si era disfatto della spada gettandola a terra.

Una volta portato in caserma, hanno scoperto che era senza fissa dimora e lo hanno denunciato, in stato di libertà, per minaccia aggravata e porto di armi e/o oggetti atti ad offendere. La katana, che aveva una lama lunga 55 centimetri, è stata sequestrata.