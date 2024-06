Cinisello, tutto pronto la passerella su viale Fulvio Testi: traffico interrotto e deviato per lavori

Cinisello Balsamo (Milano), 11 giugno 2024 – Dopo anni di attesa, è finalmente pronta per essere posata la nuova passerella ciclopedonale a scavalco di viale Fulvio Testi, che da viale Romagna a Cinisello Balsamo raggiungerà viale Casiraghi nel territorio di Sesto San Giovanni. Anas ha emesso un’ordinanza di chiusura al traffico veicolare del tratto interessato dalle operazioni di varo. Il traffico sarà interdetto tra le 20 di giovedì 13 giugno e le 6 di venerdì 14 giugno dal km 8+800 al km 7+600.

Nella notte verrà infatti issata la campata del ponte lunga 63 metri. Nel dettaglio, l’ordinanza prevede, per chi viaggia in direzione verso Milano la chiusura della carreggiata Sud con uscita obbligatoria in via Matteotti nel comune di Cinisello Balsamo, dal km 8+800 al km 7+600. Il traffico diretto a Milano sarà deviato sulle vie comunali seguendo il seguente percorso: uscita obbligatoria via Matteotti, proseguimento sulla via Stalingrado e rientro in S.S. 36 al km 7+600. Per chi viaggia in direzione Monza, chiusura della carreggiata nord con uscita obbligatoria in viale Pier Paolo Pasolini. Il traffico diretto a Monza sarà deviato sulle vie comunali seguendo il seguente percorso: uscita obbligatoria in viale Pier Paolo Pasolini, proseguimento sulle vie Fratelli Gracchi, Cesare Cantù e rientro in S.S. 36 al km 8+600.

“L’opera agevolerà gli spostamenti dei residenti del quartiere periferico della Crocetta, attualmente separato da una barriera fisica, e garantirà maggiore sicurezza, contribuendo a creare connessioni – ha dichiarato il sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi –. In questi anni abbiamo lavorato per garantire la realizzazione dell’opera, messa in forte discussione a causa dell'aumento dei costi delle materie prime e delle difficoltà incontrate dalle imprese. Grazie alle integrazioni attuate dal ministero e all'impegno dei nostri tecnici, siamo riusciti a far fronte all'aumento dei costi”.

Sei anni di ritardo e tre legislature per un’opera ritenuta strategica, che andrà a connettere il quartiere Crocetta di Cinisello Balsamo con Sesto San Giovanni. La nuova passerella ciclopedonale inizierà da viale Romagna, circa 20 metri a Sud dell'attuale sottopasso, e raggiungerà viale Casiraghi a Sesto. Il progetto prevede la costruzione di una singola campata lunga 63 metri e larga 4 metri, con due corpi scala e due ascensori ai lati per l'accessibilità delle persone con disabilità.

Diversi gli obiettivi di un’infrastruttura attesa da tempo: agevolare gli spostamenti, garantire maggiore sicurezza e contribuire a unire l'ambiente urbano di Cinisello, attualmente separato da una barriera fisica. Un’opera che permetterà, a pedoni e ciclisti, di scalvare agevolmente il viale Fulvio Testi, un’arteria ad alto scorrimento che collega Milano allo Spluga, e di connettere i residenti del quartiere Crocetta di Cinisello Balsamo con i servizi presenti sul lato opposto del viale e con il comune di Sesto San Giovanni.