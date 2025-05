Cinisello: passa il bilancio. Variazione da 8,1 milioni per le opere da realizzare

Oltre 55 milioni di risultato di amministrazione e una variazione da 8,1 milioni di euro per un nuovo pacchetto di opere pubbliche e riqualificazioni straordinarie. Il consiglio comunale ha approvato il bilancio consuntivo: 21.006.497 euro di riserve e accantonamenti, 26.916.292 euro di parte vincolata e 6.796.454 euro di avanzo libero per essere speso in investimenti. "Nel 2024 sono stati assicurati tutti i servizi a domanda individuale: mensa scolastica, nidi, assistenza domiciliare agli anziani, trasporti socio-educativi, centri ricreativi estivi con una copertura tra ricavi e costi pari a 53.02% - spiega il sindaco Giacomo Ghilardi -. Ciò che emerge è un esercizio in salute. Superate le difficoltà e i debiti fuori bilancio ereditati dal passato, il consuntivo restituisce una situazione finanziaria solida che si tradurrà in nuovi servizi e opere per i cittadini".

Insieme al conto economico del Comune, è stata infatti approvata una variazione al bilancio di previsione 2025 che vede uno stanziamento complessivo di 8,1 milioni: 6.756.704 euro per il 2025, 572.900 mila euro per il 2026 e 776.994 euro per il 2027. Gli interventi più rilevanti riguarderanno lo sport con la riqualificazione del centro Scirea: 1,7 milioni per sistemare la pista di atletica e il rifacimento del campo B. Si aggiungono poi 144mila euro per gli spogliatoi della palazzina di atletica, 650 mila euro per la manutenzione della piscina Costa e 15mila per il rifacimento del campo bocce di via Terenghi. Per la sicurezza saranno dedicati 336mila euro per l’acquisto di nuove telecamere da collocare in piazza Costa (60mila euro) e di nuovi strumenti e dotazioni per la polizia locale come le pistole taser, tìt-red e laserscan (260mila euro). Al Sociale andranno 364mila euro per il progetto "Vulnerabilità", cofinanziato da Regione e incentrato sul tema dell’abitare, con un’attenzione particolare ad anziani e famiglie in difficoltà economica. Trecentomila euro al commercio locale, 134mila euro per la riqualificazione del laghetto nel parco storico di Villa Ghirlanda Silva,è inoltre previsto un importo di 460mila euro per la manutenzione degli edifici scolastici e pubblici.