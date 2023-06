Morto Muciaccia, il clochard che abitava da 30 anni nella piazza di Cinisello: “Lo ricordiamo tutti”

Cinisello Balsamo, 27 giugno 2023 – “Muciaccia non c’è più”. Con queste parole questa mattina, martedì 27 giugno, piazza Gramsci ha dato l’annuncio della morte di Romualdo Muciaccia, il clochard che da anni aveva trovato casa sulle panchine del centro storico cittadino.

“Vederlo sulla panchina senza vita è stato pesante. Umanamente è una cosa bruttissima”, dice chi l’ha trovato senza vita. Negli anni il Comune più volte gli aveva proposto dei percorsi di sostegno, ma la risposta era sempre stata negativa. Romualdo Muciaccia era conosciuto da tutta Cinisello, anche se frequentava più che altro piazza Gramsci, le panchine di via Garibaldi e girava tra le altre vie del centro. Aveva 64 anni, era malato da tempo e un malore lo ha stroncato nella notte.

“Un velo di tristezza mi accompagna per la scomparsa di un nostro concittadino, che ha accompagnato generazioni di cinisellesi con la sua perenne presenza”, commenta il consigliere comunale Alberto Amariti. “Talvolta era un po’ scontroso, scroccava sigarette a tutt’andare e si lasciava andare a qualche parola di troppo. Ma era una certezza sapere che nella vecchia biblioteca, nel parco di Villa Ghirlanda o in qualche bar cittadino lo avresti incrociato, scansato, ci avresti chiacchierato o litigato. Tutti noi abbiamo almeno un ricordo con lui”.

Almeno trent’anni di vita senza fissa dimora, tutta passata nel centro di Cinisello per Muciaccia. “Ehi, ciao, ce li hai 20 centesimi? Non so perché, ma quella era la moneta che chiedeva sempre”, si ricorda. “E poi quando andava a messa la domenica, se aveva ancora qualcosa in tasca, lo lasciava nella cassetta delle offerte”. L’ultimo senzatetto, a Cinisello, era scomparso nel 2016: Giovanni era stato trovato vicino al supermercato di viale Fulvio Testi, dove da quasi 5 anni si era installato in un’auto, non potendo permettersi una casa. Probabilmente era morto di freddo.