Cinisello, al via la Job Week: una settimana di workshop e colloqui per chi cerca lavoro. Come partecipare

CINISELLO BALSAMO – Riflettori puntati sul mondo del lavoro e dell’imprenditorialità a Cinisello Balsamo per un’intera settimana: workshop, laboratori, networking, incontro di domanda e offerta ma anche eventi fuori salone nelle aziende.

Da lunedì 13 a venerdì 17 novembre, nella storica Villa Ghirlanda Silva, andrà in scena la “Job week”. Un’occasione unica per laureati, neolaureati, diplomati e cittadini in cerca di occupazione per prendere contatti con le aziende del territorio e farsi conoscere, ma anche per le imprese che potranno presentare le loro attività, i campi di ricerca e sviluppo oltre a confrontarsi su differenti tematiche, in uno scambio virtuoso.

L’iniziativa è promossa dal Tavolo del Lavoro, istituito nel 2022 dall’amministrazione in partnership con 16 realtà di rilievo locale e nazionale, associazioni di categoria, ordini professionali e imprese. “In questo anno di lavoro del Tavolo abbiamo dato vita a un efficace e sinergico sistema di rete tra le realtà pubbliche e private, con incontri periodici e la condivisione di obiettivi – ha dichiarato il sindaco Giacomo Ghilardi –. La job week vuole essere un’opportunità concreta, sia per le aziende presenti sul nostro territorio sia per i giovani che stanno costruendo il loro futuro professionale che per chiunque debba ricollocarsi. Cinisello Balsamo è una città con un sistema imprenditoriale significativo, caratterizzato da tante eccellenze. Il nostro desiderio è di rendere un concreto servizio di messa in rete di domanda/offerta, per sostenere il sistema e valorizzarlo al meglio”.

Il primo appuntamento si svolgerà lunedì 13, alle 11, nella sede di Azienda Multiservizi Farmacie in via Verga 113, con un incontro dedicato al lavoro negli enti pubblici. Comune di Cinisello Balsamo, AMF e Nord Milano Ambiente parleranno delle caratteristiche lavorative nei loro diversi contesti. Dopo questo workshop inaugurale, la Job week entrerà nel vivo, da martedì 14 a venerdì 17 novembre a Villa Ghirlanda Silva, dove al mattino è previsto sempre un workshop da abbinare con la visita ai corner aziendali allestiti e a disposizione di chi cerca informazioni su opportunità occupazionali e formative. Saranno messi a disposizione di chi cerca lavoro tutti gli strumenti necessari: dalla scrittura del curriculum ai contratti di lavoro fino alle opportunità concrete di impiego o per mettersi in proprio. “Un momento per conoscere le prospettive professionali che il nostro territorio offre e anche per toccare con mano e conoscere dall’interno le aziende più prestigiose grazie agli eventi fuori salone”.

Nel dettaglio, durante la settimana saranno realizzati 5 workshops su diversi temi: le prospettive professionali presenti sul territorio, il valore del talento, i contratti, la sicurezza e la formazione, l’autoimprenditorialità. Ci sarà anche un evento speed date per i candidati che vogliono sedersi al tavolo con l’azienda per consegnare il curriculum vitae ed effettuare un piccolo colloquio di prima conoscenza.

Ad arricchire e dare più valore all’iniziativa, i “fuori salone”, ossia gli incontri presso le aziende Geico, Lutech, Malvestiti, Uniabita, Rialto Spa (Il Gigante), RoadHouse, Italfarmaco. Alla kermesse hanno aderito Aiman, Ance, Apa Confartigianato, Ainm, Assolombarda, CbComm, ConfCommercio Milano, ConfCooperative, Confesercenti Milano, Fiaip, Legacoop, Ordine degli Avvocati, Ucimu, Unione Artigiani, Cdo, Progetto DI. Insieme AFOL e le scuole Fondazione Mazzini, Salesiani/Cnos, Ciofs.

I corner saranno accessibili, in modo libero e gratuito, dalle 10 alle 13 al mattino e ancora dalle ore 14,30 alle 16,30 al pomeriggio fino a giovedì 16 novembre. Venerdì 17, poi, in chiusura di evento, uno speed date dedicato a chi desidera un contatto più “formale” con l’azienda. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito previa registrazione sul sito del Comune (a questo link).