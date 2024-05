Cinisello cambia faccia fra palazzetto e asilo

È una Cinisello piena di cantieri e che cerca di cambiare faccia, con nuovi servizi o vecchi riammodernati e potenziati. Continuano i lavori per la passerella a scavalco di viale Fulvio Testi. In questi giorni è in corso l’assemblaggio del ponte che da viale Romagna permetterà di arrivare a piedi e in bici a Sesto. Due milioni di euro per la costruzione di una campata lunga 63 metri e larga 4, con due corpi scala e due ascensori per l’accessibilità dei disabili. Work in progress anche per il progetto Isole di Campo dei Fiori, il quartiere a confine con Cusano che da anni attende la riqualificazione. "Stiamo lavorando per rivalutare la zona con le sue due piazzette", annuncia il sindaco Giacomo Ghilardi. A inizio mese è stata invece stoppata la nuova area cani nel Parco della Pace.

"Dopo un sopralluogo, che si è reso necessario poiché contrariamente a quanto era stato deciso dalla Giunta i lavori hanno avuto inizio in una zona diversa, abbiamo deciso di interrompere l’opera: quella posizione era troppo vicina a scuole e abitazioni, suscitando legittime preoccupazioni tra i cittadini. Stiamo lavorando con l’impresa appaltatrice per spostarla in una posizione più centrale nel parco". Sopralluogo positivo al cantiere del polo dell’infanzia, 2 milioni per realizzare un nuovo edificio e nuovi spazi a servizio del nido La Nave e della scuola dell’infanzia Sempione. "Un progetto educativo e pedagogico unico in Italia di cui andiamo orgogliosi, che sarà pronto entro fine 2024". In dirittura d’arrivo la manutenzione straordinaria del Palazzetto dello sport, per farne "un edificio esteticamente più bello, più efficiente e sicuro, con lavori strutturali che contribuiranno a mantenere nel tempo la struttura che ha ormai quasi 50 anni".La.La.