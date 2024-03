Cinisello Balsamo, rivoluzione polizia locale: turno notturno esteso e nuova unità cinofila

Cinisello Balsamo (Milano), 15 marzo 2024 – Turno notturno ampliato e una nuova unità cinofila. Il 2024 porterà l’ennesimo cambio di passo per la polizia locale di Cinisello Balsamo, che vedrà un potenziamento in termini di agenti, orario e funzioni. Dieci ufficiali e 60 agenti, che operano da lunedì a domenica, nel dicembre del 2022 era stato istituito il servizio h24 nel weekend.

L’intervento degli agenti e degli ufficiali va infatti a coprire la fascia oraria notturna da mezzanotte alle 7 del mattino nel fine settimana, integrando gli orari di servizio già previsti tra le 7 e le 24 per garantire ulteriore sicurezza sul territorio durante l’intero arco dell’anno, comprese le festività. Il 2024 vedrà l’applicazione dell’orario notturno anche durante i giorni feriali, con un calendario e una presenza ancora da stabilire in base ai nuovi agenti da inserire nel comando di via Gozzano.

“Visti i risultati ottenuti fino a oggi, abbiamo previsto l’ulteriore estensione del servizio 24 ore su 24, proporzionalmente alla capacità di assunzioni del Comune”, ha annunciato l’amministrazione. Tra le novità, ci sarà anche la costituzione di un’unità cinofila e di tutto quello che ne consegue: l’acquisto di un mezzo di trasporto attrezzato e dedicato, che servirà per gli spostamenti del cane e del suo conduttore nelle zone di intervento, e la creazione di un ambiente idoneo per l’addestramento e la custodia dell’animale a quattro zampe.

“La formazione dell’unità cinofila permetterà, ad esempio, di avere un nuovo strumento di intervento in quelle zone della città dove si segnalano situazioni di degrado derivanti dall’occupazione di spazi comuni da soggetti dediti al consumo di sostanze stupefacenti. Questi interventi scoraggeranno anche i consumatori, restituendo molti luoghi alla cittadinanza”.

Il potenziamento del corpo della polizia locale di Cinisello Balsamo si svilupperà da un lato attraverso un aumento delle risorse umane, dall’altro con la riorganizzazione dei reparti, “indirizzando gli sforzi per ammodernare e sviluppare ulteriormente l’area operativa – commenta l’assessore alla Sicurezza Riccardo Malavolta. - Siamo fermamente convinti che la sicurezza si ottenga solo attraverso un efficace lavoro di squadra. Quindi, verranno intensificate le attività di collaborazione con tutti gli altri attori istituzionali della società civile e c'è la volontà di sottoscrivere accordi di collaborazione con altri enti, ad esempio con il Parco Nord”.

Nei prossimi mesi ci saranno anche il rinnovo del parco automezzi e il potenziamento dell’utilizzo della videosorveglianza: si prevede di aumentare la dotazione di telecamere per avere un servizio di videosorveglianza più capillare sul territorio. L’attenzione sarà focalizzata sugli ingressi secondari e sulle aree più sensibili della città. Per questo piano complessivo, che riguarda la polizia locale, sono stati stanziati a bilancio quasi 3,5 milioni di euro.