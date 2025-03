Pensionata morta a 68 anni, giallo a Cinisello Balsamo: i lividi, l’emorragia e quella denuncia per lesioni contro il figlio nel 2020

Milano, 17 marzo 2025 - Il trasporto in ospedale in condizioni disperate poco dopo la mezzanotte di domenica 16 marzo 2025. La morte all'alba alla Multimedica per un'emorragia cerebrale. E un'indagine appena iniziata per chiarire le cause del decesso di Daniela Guerrini pensionata di 68 anni, residente in un appartamento di Cinisello Balsamo insieme al marito ottantenne e al figlio trentaseienne. Quest'ultimo si è sentito male dopo aver saputo che la madre era scomparsa, tanto che i medici hanno disposto un tso per calmarne la crisi. Sul corpo sono stati trovati alcuni lividi, che secondo le prime ipotesi sarebbero datati nel tempo.

Gli accertamenti

Del caso si stanno occupando gli investigatori della Squadra mobile, guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Domenico Balsamo e coordinati dal pm della Procura di Monza Nicola Balice: mercoledì verrà affidato l'incarico per l'autopsia. Stando a quanto emerso finora, nella storia familiare c'è un precedente di cinque anni fa: il 5 marzo 2020, il figlio è stato denunciato per lesioni nei confronti di Daniela Guerrini.

L’allarme e la corsa in ospedale

A chiamare il 112, qualche minuto dopo la mezzanotte di domenica, è stato proprio il trentaseienne, che ha spiegato all'operatore di Areu che la madre si era sentita male; in casa c'era anche il padre ottantenne. Quando sono arrivati i soccorritori, la situazione era già compromessa. Attorno alle 3, dalla Multimedica è partita la segnalazione alla polizia, generata da alcune anomalie riscontrate sul corpo. Poi il decesso, su cui sta indagando la Mobile per far luce sull'accaduto.