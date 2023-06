Cinisello Balsamo: Inaugurata la nuova stagione del Cinema all'aperto!

Con un’area tutta riqualificata, che ha visto ripristinato il prato, installate sedute solarium in pietra, posizionati alcuni oltre a sedute singole rimovibili, è iniziata ieri sera la nuova stagione del Cinema all’aperto all’interno del parco storico di Villa Ghirlanda Silva. L’arena più importante dell’hinterland è stata inaugurata in coincidenza con l’iniziativa del ministero della Cultura "Cinema in Festa", che fino a giovedì invita gli spettatori al prezzo ridotto di 3,50 euro. Una programmazione di film sotto le stelle fino a settembre, per tutti i gusti e le età, quella proposta dalla società Il Quinto Elemento. Stasera alle 21.30 ci sarà "Book Club - Il capitolo successivo", domani "Super Mario Bros", giovedì "The Flash" in prima visione. "La zona svolge ora la doppia funzione di spazio aperto e di arena per spettacoli", commentano il sindaco Ghilardi e l’assessore alla Cultura Maggi. La.La.