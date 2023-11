Cinisello Balsamo, nasce il Gruppo Giovani della Protezione Civile

Cinisello Balsamo (Milano), 19 novembre 2023 – La Protezione Civile di Cinisello Balsamo da oggi, domenica 19 novembre, ha ufficialmente il suo Gruppo Giovani. Nella sede di via De Amicis, in un capannone del Comune che un anno fa è diventato la nuova casa dei volontari, 25 under30 hanno deciso di rimboccarsi le maniche, dividendosi i compiti e avviando tutta una serie di “officine” dedicate a vari temi, dalla formazione all’informatizzazione dei processi e dello stoccaggio dei materiali.

“Siamo davanti a un progetto innovativo – ha sottolineato Dario Pasini della Protezione Civile della Città di Milano -. Questi giovani stanno dando valore al nostro gruppo. C’è bisogno di aggiornare questo mondo rendendolo più attrattivo e oggi siamo davanti a un’esperienza unica su tutto il panorama nazionale”.

I ragazzi hanno dai 16 ai 30 anni e ognuno mette a disposizione le sue passioni e competenze, oltre che al suo tempo. Così, è nata l’Officina sociale che da gennaio vedrà i volontari passare una domenica pomeriggio al mese alle Residenze Il Sole per trascorrere alcune ore con gli anziani ospiti della Rsa cittadina. A breve partirà anche un altro progetto con le forze dell’ordine.

“Andremo nelle scuole per un programma educativo contro il bullismo. L’idea è che i giovani possano parlare ad altri giovani – hanno annunciato i protagonisti del gruppo -. Con l’officina cucina abbiamo avviato una collaborazione con Pizzaut e con InGalera, il ristorante del carcere di Bollate. Di questo team fanno parte i ragazzi che hanno l’interesse comune della cucina e anche una forte attitudine al lavoro in squadra”.

L’officina arte e cultura realizzerà “un giornalino e una mostra fotografica sui momenti più significativi di protezione civile”. Ma poi c’è tutto il gruppo che sta informatizzando la sede cinisellese. Il primo progetto ha visto la creazione di una vera e propria sala multimediale, dove svolgere riunioni, corsi di formazione e videoconferenze. “Entro fine mese sarà operativa. Abbiamo anche lavorato sul magazzino per consentire il tracciamento di ogni materiale con un qr code che può dare informazioni per ogni tipologia di intervento. Dei sensori poi daranno la possibilità di sapere in tempo reale la disponibilità della merce in magazzino, lo storico, le tipologie di materiali per ogni tipo di intervento”.

Il Gruppo Giovani lancia anche un appello. "Consigliamo a tutti di entrare perché la Protezione Civile è una famiglia, ma anche perché qui si fa una crescita personale incredibile". Un giorno importante per la formazione cinisellese, in questo percorso di 15 anni dalla sua fondazione. “Già dal primo giorno abbiamo da subito reclutato under18, anche se non operativi – ha confessato il presidente cittadino Vincenzo Acquachiara -. Il 25 aprile di quest’anno abbiamo fatto deporre le corone a nostri giovani e abbiamo avuto l’illuminazione di ufficializzare questo gruppo e creare un vero e proprio coordinamento con le officine, promuovendo il loro protagonismo”.