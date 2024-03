Cinisello Balsamo: al Bassini nasce CoreLab, laboratorio di analisi automatizzato

Cinisello Balsamo, 25 marzo 2024 – Le provette si caricano e la macchina inizia a selezionarle. Alcune dovranno essere centrifugate e altre no. Anche la linea ematica è stata automatizzata e dal laboratorio analisi si riescono a dare risposte anche in remoto.

Gli interni del nuovo laboratorio di analisi all'ospedale Bassini

Un lungo nastro porta le provette nelle varie fasi: il check-in, la centrifuga se il tipo di esame lo richiede, fino a essere stappate, ritappate e sottoposte a verifica di qualità. Una volta terminate le analisi, tutte le provette vengono archiviate nel frigorifero automatizzato, dove vengono conservate per alcuni giorni e automaticamente espulse ed eliminate.

Un nuovo circuito altamente tecnologico e interamente automatizzato è stato predisposto all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, con un investimento di 4 milioni di euro per la concessione dei sistemi che durerà 4 anni. La struttura – la prima nella provincia di Milano con questa tecnologia all’avanguardia – è stata presentata oggi, lunedì 25 marzo, dall’Asst Nord Milano. CoreLab, il nuovo Laboratorio analisi interamente automatizzato, lavora a supporto dell’attività dei due ospedali (Bassini e Città di Sesto San Giovanni), dei 9 punti prelievi dislocati sul territorio del Nord Milano e degli altri 6 nella città di Milano.

“Il Laboratorio analisi rappresenta un tassello fondamentale per un corretta attività diagnostica – ha dichiarato Tommaso Russo, direttore generale dell’Asst Nord Milano - e poter contare su una apparecchiatura di ultima generazione ci consente di offrire agli oltre 500 cittadini, che si rivolgono ogni giorno ai nostri punti prelievo, un servizio di eccellenza caratterizzato da minori tempi di attesa, maggiore sicurezza e tracciabilità”.

Ogni anno vengono effettuati circa 1,6 milioni di test. Ogni giorno vengono prodotti 500 referti per l’esterno e altri 200 interni, tra ricoverati e pronto soccorso. “L’attività si è evoluta negli ultimi tempi perché è cambiata completamente la configurazione del laboratorio. Dopo l’emergenza sanitaria del Covid, con i grandi hub, abbiamo riportato in ospedale molte analisi che prima davamo a Niguarda. Questo luogo è il cuore pulsante della nostra attività ospedaliera: tutto parte dalle analisi del sangue, dalla verifica dei valori, dall’osservazione e dall’approfondimento dei parametri. Siamo anche in contatto continuo con i medici di base”, ha sottolineato il dottor Stefano Pastori, direttore Laboratorio Analisi Chimico Cliniche.

La nuova tecnologia permetterà di accelerare i tempi di refertazione per il pronto soccorso e per il territorio, ma già oggi il 70% degli esami si conclude in giornata. “La riduzione dei tempi vuol dire per i nostri cittadini ricevere il referto entro le 24 ore successive per tutti gli esami di routine e per il paziente che attende il referto per essere dimesso, tornare a casa prima e con il pacchetto degli esami completo”, continua Russo.

Ma l’automatizzazione di CoreLab non ha come obiettivo solo la velocità nel dare risposte ai pazienti. “Una volta terminate le analisi, tutte le provette vengono archiviate nel frigorifero automatizzato, dove vengono conservate per alcuni giorni e automaticamente espulse ed eliminate – conclude il dottor Pastori -. C’è una riduzione, quindi, anche delle attività manuali con l’ottimizzazione delle risorse e la riduzione del rischio biologico per gli operatori, la cui professionalità ed esperienza rimane comunque una chiave strategica a supporto della tecnologia”.

Ogni fase, ogni processo, viene tracciato ed è individuabile dalla “scheda” di ogni singola provetta, dallo smistamento fino all’eliminazione, con una maggiore sicurezza.