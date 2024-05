Cinisello Balsamo Bandiera azzurra: "Promuove la salute dei cittadini"

Per la seconda volta Cinisello Balsamo viene premiata con la Bandiera azzurra, il riconoscimento che testimonia l’impegno per la promozione della corsa e del cammino, con lo scopo di migliorare il benessere dei cittadini grazie all’attività all’aria aperta, al movimento e ai comportamenti sani e virtuosi. Quest’anno sono undici i Comuni di tutta Italia ai quali sarà assegnata la Bandiera azzurra, tra quelli che hanno proposto la candidatura e fornito garanzie su iniziative e percorsi. Le candidature sono state sottoposte alla verifica degli esperti della Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e di Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), prima di decretare i vincitori per il 2024. Per Cinisello Balsamo si tratta della seconda, dopo quella che aveva ricevuto nel 2020. "La Bandiera azzurra è simbolo di sport e socialità, un riconoscimento importante che premia il lavoro delle amministrazioni comunali che si sono impegnate nella promozione della pratica della corsa e del cammino come strumenti di benessere e corretti stili di vita - ha sottolineato il sindaco Giacomo Ghilardi -. Ma nello stesso tempo vuole soprattutto rappresentare un invito alla popolazione a praticare sempre di più attività sportive e uno stimolo a fare meglio perché lo sport abbia piena cittadinanza". Il prestigioso riconoscimento ha tenuto conto dei percorsi situati negli ampi parchi cittadini, delle numerose iniziative competitive e promozionali legate alla corsa e alla presenza di diversi gruppi di cammino.

"Ma la Bandiera azzurra premia anche le società e le associazioni che promuovono l’atletica leggera, la corsa e il cammino, così come i numerosi i podisti e i praticanti di jogging", ha commentato il sindaco. Proprio questo fine settimana è prevista la seconda giornata della "Festa dello Sport - Trofeo di Atletica Leggera", l’evento sportivo che vede protagoniste tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado. Questa è la volta dei bambini delle scuole dell’infanzia e delle elementari, che si daranno appuntamento domani, a partire dalle 14, allo Stadio Scirea.