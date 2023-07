Cinisello Balsamo, 100mila euro per progetti di aggregazione e formazione per adolescenti

Corsi per dj e di speakeraggio radiofonico, laboratori per videomaker, area gaming, fotografia. Gli adolescenti diventano protagonisti con un nuovo progetto, finanziato da Regione con 100mila euro, che coinvolge Fondazione Mazzini, associazione Vi.Be e Museo di Fotografia Contemporanea. "Cinyoungaction - Azioni per i giovani - I giovani in azione" è il programma che punta non solo all’aggregazione ma anche all’educazione e formazione. Nuovi spazi saranno legati all’animazione e saranno gestiti da educatori. "Quella degli adolescenti è una fascia di età che vive di relazioni e necessita sempre più di luoghi di formazione e aggregazione. Questo progetto è particolarmente importante perché si propone di offrire nuove opportunità, usando strumenti stimolanti e di forte impatto", spiega l’assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili Daniela Maggi.

Tra gli spazi individuati c’è il centro culturale Il Pertini, anche il punto distaccato a Sant’Eusebio. Il Mufoco organizzerà attività di avvicinamento alla fotografia con laboratori per stimolare curiosità e creatività. La sinergia tra Fondazione Mazzini, ufficio scuole del Comune e istituti cercherà di contrastare l’abbandono scolastico. Al termine delle azioni alcuni giovani saranno accompagnati in percorsi di Dote Unica Lavoro grazie alla presenza tra i partner di operatori accreditati ai servizi al lavoro oltre che dedicare una "premialità" ai ragazzi che vorranno incrementare le proprie competenze con corsi di formazione o tirocini retribuiti. La.La.