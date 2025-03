Cinisello, 1.800 firme per via Alberti

Oltre 1.800 firme sono state consegnate in consiglio comunale dai rappresentanti del Comitato cittadini di via Alberti, che aveva aperto una petizione contro il raddoppio a quattro corsie della strada. Ad aderire alla protesta sono stati gli abitanti dei due quartieri Bellaria e Sant’Eusebio, ma anche i residenti delle città che si affacciano sulla via e intorno alla zona (Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Muggiò, Monza, Nova Milanese e Milano). L’interlocuzione la Giunta e il parlamentino cinisellese non avrebbe però portato ad alcun risultato, ignorando di fatto le firme raccolte. "Era già tutto previsto – commenta il comitato –. L’Amministrazione e la maggioranza vogliono che si ritorni a edificare nelle aree al confine con via Alberti. Ecco quindi delinearsi una nuova Sant’Eusebio, dove il progetto della campana riprende senso e, chissà, anche un collegamento con la vicina uscita della tangenziale Nord a Paderno Dugnano". Già nei mesi scorsi gli abitanti del rione periferico avevano inviato diverse osservazioni, insieme a tante associazioni durante la discussione sul progetto ex Kantal. "Le nostre istanze non sono state ascoltate né prese in considerazione. Il poco verde è prezioso per la zona e, con quest’opera, non solo verrà tolto, ma verrà anche aumentato l’inquinamento insieme al traffico - denuncia il comitato -. Gli attraversamenti previsti sono pochi e peggiorerà la sicurezza nel passare da una parte all’altra di via Alberti. Una strada di quelle dimensioni dividerebbe il quartiere in due".La.La.