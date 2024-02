Cineteatro Pax. Il film di Risi e l’attore in sala Il Cineteatro Pax di Cinisello Balsamo ospita due giornate dedicate al grande cinema con la proiezione del film "Il Punto di Rugiada" di Marco Risi, applaudito dalla critica. L'attore locale Alessandro Fella, presente per commentare il film, interpreta un giovane protagonista alle prese con le conseguenze di un incidente stradale. Un evento di prestigio per la città, che conferma il talento di Fella e la vivacità culturale di Cinisello.