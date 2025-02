Cibo scaduto e sporcizia al mini-market, 10mila euro di multa

Cibo scaduto e mancanza delle condizioni igienico sanitarie: multa da oltre 10mila euro per il titolare di un minimarket di Garbagnate Milanese. Gli agenti della polizia locale hanno fatto un’ispezione all’interno del negozio alimentare e hanno trovato sugli scaffali confezioni di cioccolato, bevande e nel frigorifero anche surgelati, scaduti da mesi e in cattivo stato di conservazione. Le irregolarità riguardavano anche i prodotti da panificazione, che venivano venduti senza le necessarie misure di sicurezza, anticontaminazione e senza le etichette che indicavano la data di produzione, ingredienti e scadenza. La merce sfusa veniva pesata con una bilancia non a norma. Infine gli agenti hanno scoperto che il gestore lavorava senza il manuale sanitario obbligatorio e nel minimarket c’era un dipendente non regolarmente assunto. Sanzioni per oltre 10mila euro sono state notificate al titolare, oltre alla segnalazione ad Ats e all’Ispettorato del lavoro. Ro.Ramp.