Cibo e cultura. La formula di “Long Song“

Oliva

Sono tante a Milano le librerie indipendenti che cercano nell’ibridazione a possibilità di rilancio per far sì che non entri solo chi vuole acquistare libri. Magari il piacere di una colazione o di un aperitivo accendono la curiosità. E così il connubio di cibo e cultura fa nascere spazi innovativi e pieni di energia, come il Long Song Books&Cafè nel cuore di Porta Venezia, accogliente locale che offre caffetteria di qualità, birre artigianali, piatti preparati con dedizione e curiosità, in grado di soddisfare tutti i palati, i "cicchetti veneziani" nell’orario di aperitivo, pasticceria sopraffina. E poi ci sono – ed è la cosa più importante – i libri che occupano tutte le pareti e circondano chi entra.

Una selezione non scontata e speciale, composta da libri di seconda mano per tutti i gusti. Narrativa recente e non, giallistica, arte, architettura, storia, filosofia e molto altro, soprattutto libri introvabili, prime edizioni, autografi, ricercati con la passione e fiuto da segugio dei veri librai di una volta. Completano il tutto gli spazi all’esterno, sui marciapiedi di via Stoppani, wi-fi e la calda accoglienza del personale. Mattina e pomeriggio è consentito sostare per studiare o lavorare, con wi-fi. Long Song è un vero santuario per gli amanti della letteratura, dell’arte e del buon caffè: con la sua atmosfera accogliente e un’agenda ricca di eventi, si propone da punto di riferimento per chi cerca un’esperienza culturale diversificata e stimolante. È uno spazio vivo, dove l’amore per la cultura si manifesta attraverso incontri con autori, serate di poesia, presentazioni di libri e discussioni che arricchiscono mente e spirito. I visitatori possono gustare caffè di alta qualità e delizie culinarie, mentre si immergono nella lettura o partecipano agli eventi proposti ogni settimana, il calendario si rinnova offrendo sempre nuovi spunti di riflessione. Che si tratti di un dibattito sull’attualità, di workshop di scrittura creativa o serata musicale, il locale si trasforma in un palco dove ognuno può esprimersi e trovare ispirazione. LONG SONG - Via Stoppani 11–tel 0249501699