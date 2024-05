"Ci servono dei volontari". Gli angeli dei malati in cerca di nuove forze

Gli angeli dei malati cercano nuovi volontari per regalare un sorriso ai ricoverati del San Raffaele e agli ospiti della Rsa San Rocco. Con lo slogan "Dona il tuo tempo, regala un sorriso", la sezione segratese dell’Avo, l’associazione dei volontari ospedalieri, ha avviato una "campagna di reclutamento" per cercare d’infoltire i ranghi con nuove leve disposte a dedicare alla solidarietà un paio d’ore alla settimana. Il compito dei volontari è fare compagnia ai degenti dei reparti ospedalieri, oppure agli anziani delle case di riposo. Nel caso del San Raffaele, l’associazione si occupa anche dei servizi di accoglienza, per indirizzare i pazienti e i loro accompagnatori.

"Nei tempi d’oro eravamo 400 solo in ospedale; ora, nel post Covid, ci ritroviamo in 200. Non pochi, ma serve un contributo in più per rendere maggiormente capillare ed efficace la nostra presenza, tanto più che ci è stato chiesto di gestire il servizio di accoglienza anche alla Casa di comunità di Pioltello", spiega Gabriella Maffioli, membro del direttivo di Avo Segrate. Da qui l’appello a sperimentare questa particolare forma di volontariato. Empatia e capacità di ascoltare sono le caratteristiche richieste agli "angeli dei malati", che vengono appositamente formati e, all’inizio della loro attività, affiancati dai soci con maggiore esperienza. Gli interessati possono fissare un colloquio e seguire un breve percorso formativo. Per raccogliere informazioni, o candidarsi, è possibile scrivere ad avosegrate.segreteria@gmail.com, oppure telefonare allo 02-26433747.

A.Z.