Milano, risse e mancate autorizzazioni: chiuso il locale ‘Elite club’ di Affori

Milano – Nel pomeriggio di mercoledì 7 febbraio, i carabinieri della stazione Milano Affori, hanno notificato l’ordine di cessazione dell’attività non autorizzata, emesso dal questore Giuseppe Petronzi, nei confronti dell’associazione culturale ricreativa ‘’Elite club’, con sede a Milano in via Cialdini 37.

Il provvedimento, notificato dai militari al legale rappresentante, un ventenne peruviano, scaturisce dall’attività istruttoria svolta dalla stazione carabinieri Affori a seguito di diversi interventi effettuati, a partire dal 1 gennaio 2024, in occasione di episodi violenti avvenuti all’interno ed all’esterno del locale.

L’attività di controllo è stata integrata con ispezioni condotte in sinergia con la Polizia locale annonaria e commercio, che hanno consentito di accertare l’assenza di apposita licenza per l’apertura di luogo di pubblico spettacolo o intrattenimento nonché di constatare diverse violazioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche e di prevenzione antincendio.