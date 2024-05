Chiuso a tempo indeterminato lo store allagato

Navetta gratuita da Gessate allo store di Vimercate per i clienti e consegna a casa degli acquisti online senza contributo: il supermercato Esselunga a Villa Fornaci per il momento rimane chiuso "al via servizi per consentire ai clienti di fare la spesa presso di noi". Completamente allagato dall’alluvione dell’altro pomeriggio, il supermercato è teatro in questi giorni di incessanti interventi di bonifica, prosciugamento da parte delle squadre tecniche e ripristino dei locali. Al momento non è stata comunicata una data di riapertura. Dall’altro giorno, a emergenza sotto controllo, una comunicazione alla clientela. "Il nostro negozio di Gessate è temporaneamente chiuso a causa dell’alluvione che ha interessato la zona circostante provocando danni alla struttura. Sono in corso i lavori di ripristino".

"Nel tentativo di alleviare i disagi, e per permettere alla nostra clientela di continuare a fare la spesa sino alla riapertura, da domani saranno attivi nuovi servizi". Primo, la navetta gratuita, tutti i giorni, e sino a riapertura, farà la spola fra Gessate, con fermate intermedie, sino a Vimercate. Per i clienti residenti nei Comuni di Gessate, Gorgonzola, Inzago e Cassano d’Adda, Melzo, Bellinzago Lombardo, Pozzuolo Martesana, Cambiago e Pozzo d’Adda sarà valido inoltre uno sconto sugli acquisti fatti online sul sito. L’ondata di piena che si è abbattuta sull’asse di villa Fornaci ha travolto il supermercato in pieno. Nelle ore successive sono circolati video degli interni del punto vendita completamente allagati e del parcheggio esterno a sua volta trasformato in piscina.

M.A.