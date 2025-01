Chiesetta di S. Colombano. Concerto del gruppo K80 nel gioiello restaurato

Concerto dell’Epifania, l’appuntamento è per lunedì alla chiesetta di San Colombano a Vaprio con il gruppo vocale K80. L’appuntamento è alle 15.30 in via don Moletta. Il pubblico potrà godersi l’esibizione in un contesto davvero unico, il gioiello romanico restaurato nel 2019 e fondato direttamente dal predicatore irlandese al quale è dedicato. E che conserva una prova del passaggio del santo. Un ritratto. Volto senza barba, come usava a quei tempi, nell’età dei Longobardi. Sopra il viso smagrito, ascetico, una larga tonsura, anche quella tipica dell’epoca. E una rada corona di capelli, di colore rossiccio. Ingresso libero.