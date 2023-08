Chiara “manca“ Miss Grand Prix "Farò concorsi per coppie"

Chiara Ballabio torna da “Miss Grand Prix” con un nuovo obiettivo: un concorso con il suo fidanzato. La ventenne bollatese aveva superato brillantemente le selezioni del concorso nazionale di bellezza, in settimana a Giulianova aveva conquistato la finale di sabato a Pescara e c’erano tutte le premesse perché conquistasse il titolo. La vittoria l’avrebbe portato nel mondo dei motori, sulle piste della Moto Gp o della Formula1, come hostess in pista, tra piloti e bolidi a due e quattro ruote. Nella finale però il sogno si è interrotto, al primo posto si è classificata Azul Prandini, una quindicenne di Misano Adriatico con già diverse esperienze di sfilate e anche di portamento, ha spiegato Chiara, che con altrettanta obiettività ha commentato che c’erano davvero tante belle ragazze. Anche Chiara non è nuova al mondo dei concorsi di bellezza e l’anno scorso aveva partecipato a Miss Italia. La sua vera passione però sono le due ruote e la sua Aprilia Rs125 che guida appena riesce per godersi anche un piacevole senso di libertà. Tornata ora a casa, la ventenne non si è certo data per vinta e già pensa al prossimo concorso. "Mi sto informando insieme a Dino (insieme nella foto), il mio fidanzato, per partecipare ad alcuni concorsi a coppie. Non è proprio il suo mondo, anche se ha le caratteristiche per partecipare, così abbiamo deciso di partecipare insieme e poi, una volta terminato, probabilmente lui penserà ad altro. Abbiamo però deciso di provare questa esperienza insieme. Per quanto mi riguarda, la mia passione sono i motori e i gioielli, spero infatti che il mio futuro sia quello di store manager in un negozio di gioielli. Per ora ho partecipato ai concorsi di bellezza quasi per gioco, anche se nell’ultimo caso, il mio sogno era quello di vincere e avvicinarmi al mondo dei motori. Intanto ho avuto modo di fare esperienze, di divertirmi", conclude Chiara Ballabio. Davide Falco