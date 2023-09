Chiara Maci e il passaporto da rinnovare: costretta a giustificarmi davanti a mia figlia in questura per essere una mamma single

Milano, 28 settembre 2023 - Costretta a trovare un modo per giustificarsi di essere una madre single e sulla identià del padre, davanti alla figlia di 9 anni. Il tutto in un ufficio in questura a Milano per rinnovare il passaporto. E’ la denuncia pubblicata su Instagram da Chiara Maci è una tra le più note food blogger e presentatrice .

Dal profilo Instagram di Chiara Maci

“L’ho buttata sul ridere, davanti a mia figlia – scrive Chiara Maci - Perché le lacrime agli occhi io le trattengo quando devo, me lo hanno insegnato le donne. Ma hanno fatto male a lei, prima che a me”.

“A me – aggiunge - hanno fatto male in 9 mesi di ecografie senza qualcuno che mi stringesse la mano, mi hanno fatto male all’anagrafe, ad ogni festa del papà, ad ogni modulo con doppia firma dove il mio era sempre mancante di qualcosa. Mi hanno fatto male le istituzioni, le pubblicità delle famiglie perfette, la normalità comunicata che è sempre stata solo una. È da quando ho partorito da sola che la diversità non mi fa più paura. Perché diversa sono anche io”.

Amara la chiosa finale: “Mamma perché vogliono altri documenti? Perché non sanno fare il loro lavoro, amore. Tutto qui”.