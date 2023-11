Chiara Ferragni al presidio contro la violenza sulle donne di Milano: “Oggi e ogni giorno, un dovere esserci”

Giubbotto, occhiali da sole e cappellino, tutto nero. In mano un cartello con scritto “We should alla be feminist” (che, tradotto, significa “dovremmo essere tutti femministi”). Potrebbe essere la descrizione di un manifestante qualunque tra i più di 30mila che oggi si sono assiepati in largo Cairoli in occasione del presidio organizzato per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E invece, non si tratta di un cittadino comune: mischiata tra la folla, a chiedere lo stop dei femminicidi e della violenza di genere, c’era anche la regina degli influencer nostrani: Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni immortalata tra i manifestanti in largo Cairoli

Sotto gli occhiali da sole è trasparita tutta la sua commozione quando dal palco sono stati letti i nomi delle donne uccise nel 2023. “È un dovere di tutti quanti essere qui - ha detto la Ferragni -. Sono qui da cittadina e dovremmo esserci tutti in questa piazza oggi. Sì mi sono commossa, penso tutti quanti. È stato un momento importante e sono veramente felice di essere qua. Immagino sia stato per tutti così”

La presenza, e le parole tutt’altro che di circostanza, dell’imprenditrice digitale dalla piazza del presidio non sono una sorpresa. Da sempre Ferragni si batte (sui sociale e con vere e proprie campagne di sensibilizzazione) contro il gender gap e contro la violenza sulle donne. Un tema portato anche in tv durante l’ultimo festival di Sanremo, quando con i suoi outfit e con la stola “pensati libera” aveva portato sul palco più famoso d’Italia il tema dei diritti femminili.