Chi non può pagare adesso rinuncia. Ecco i moduli per far valere i diritti

Moduli per "far valere il proprio diritto" a ricevere prestazioni sanitarie in tempi ragionevoli. Parte l’iniziativa di Cgil, Cisl e Uil “Salute per tutti, lista d’attesa per nessuno“. In ogni sede dei tre sindacati sul territorio della Città metropolitana e online sono disponibili i moduli previsti dalle normative vigenti, ma poco conosciuti, che ogni cittadino può presentare agli ospedali per avere la prestazione sanitaria nei tempi previsti, in strutture pubbliche o private accreditate. "La nostra campagna unitaria – spiega Melissa Oliviero, segretaria della Cgil di Milano – è per rivendicare un diritto universalistico vanificato dalle lunghe liste di attesa. Tantissimi cittadini sono costretti a pagare le prestazioni o a rinunciare alle cure". Prestazioni con ricetta urgente, per cui è necessaria una visita entro 10 giorni, erogate con settimane di ritardo, denunciano i sindacati. Liste d’attesa che sfiorano l’anno o, addirittura, impossibilità di prenotazione. A.G.