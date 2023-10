Cesano Boscone, minorenni rubano una ShareNow e parte la folle fuga in contromano per le vie del centro

Cesano Boscone – I tre ragazzi hanno trovato per strada, nel quartiere Baggio, una Citroën C3 bianca della ShareNow, aperta e con le chiavi inserite nel cruscotto. Il sedicenne e due quindicenni hanno pensato di farsi un giro, approfittando dell'auto già aperta. Ma appena hanno varcato il Comune di Cesano, sono stati immortalati dalle telecamere di lettura targhe che hanno attivato il sistema di alert alla polizia locale, identificando l'auto che era stata segnalata come rubata.

La “bravata” dei giovani, residenti tra Baggio e il quartiere degli Olmi, è stata interrotta dagli agenti motociclisti, nucleo appena nato a Cesano, che ha tentato di fermarli. Ma il minorenne alla guida ha schiacciato sull'acceleratore ed è iniziata una fuga rocambolesca, con tanto di guida contromano nelle vie del centro, terminata poi con un incedente: il guidatore ha urtato dei segnali stradali per poi andare a sbattere contro una macchina parcheggiata.

Il ragazzo alla guida è stato portato in ospedale, in condizioni per fortuna non gravi. Gli altri due giovani hanno tentato la fuga a piedi, ma sono stati fermati dagli agenti, su segnalazione radio della pattuglia delle guardie ecozofile, mentre correvano nel parco Natura per cercare un nascondiglio. Gli agenti si sono divisi: uno dei motociclisti ha scortato l'ambulanza che portava il guidatore in ospedale, mentre gli altri sono stati accompagnati al Comando di via Turati, dove hanno trovato i genitori, convocati dagli agenti. Tutti e tre sono stati denunciati.