Accoltellato in strada a Cesano Boscone: gravissimo 32enne

Cesano Boscone (5 febbraio) - Le circostanze sono ancora da chiarire. Sul posto, oltre ai sanitari inviati dalla centrale operativa del 118, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Corsico per raccogliere le prime testimonianze e cercare di ricostruire ogni dettaglio della vicenda. Poco prima delle 16 è arrivata la chiamata al 112 per segnalare un uomo di 32 anni accasciato in strada, in via Salvo D’Acquisto, vicino all’incrocio con via Vespucci. L'uomo, ricoperto di sangue, era stato accoltellato al torace e alla schiena. I soccorritori hanno cercato di stabilizzarlo sul posto per poi portarlo di corsa all’ospedale Niguarda, in codice rosso. Da una primissima ricostruzione, pare che l’uomo, un ucraino, abbia avuto una violenta discussione con un connazionale che poi lo ha colpito almeno due volte al torace con un coltello, per poi darsi alla fuga. I carabinieri sono sulle tracce dell’aggressore. La vittima si trova in condizioni gravissime.