Rondodasosa, il trapper denunciato: in auto per Milano con targa falsa e pistola scacciacani

Milano – Andava in giro per Milano con una scacciacani, al volante di una Dodge nera senza targa anteriore e una targa posteriore che non corrispondeva al telaio dell'auto.

Così il trapper ventunenne Rondodasosa è stato denunciato domenica sera dai carabinieri per porto abusivo d'armi e uso d'atto falso. Erano le 22.30 quando il giovane è stato fermato dai militari del Nucleo Radiomobile in via Luigi Sacco, zona De Angeli, in centro città. A insospettirli è stata la mancanza della targa davanti e quindi hanno fatto un controllo approfondito, scoprendo che non solo mancava quella targa ma anche che quella dietro, lituana, non corrispondeva al telaio della macchina. Oltre al ventunenne, all'anagrafe Mattia Barbieri, cresciuto a San Siro e tra i leader del collettivo Seven Zoo, a bordo c'erano una ragazza di 15 anni e un ragazzo ventenne originario di El Salvador, incensurati.

Addosso a Rondodasosa i carabinieri hanno trovato una scacciacani, riproduzione di una Glock 17 priva di tappo rosso, quattro proiettili a salve e 6 grammi di marijuana. Ed è scattata la denuncia, sia per l'arma e sia per la targa verosimilmente scambiata. In più è stato segnalato come assuntore di stupefacente.

Non è la prima volta che il trapper finisce nei guai: a fine dicembre 2022 era stato denunciato dalla polizia, che lo aveva controllato vicino piazzale Lotto, per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente.