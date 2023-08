I certificati in carta da bollo si fanno online: andare all’anagrafe ora non serve più

Milano – Richiedere certificati in bollo per sé o per una persona del proprio nucleo familiare è diventato più semplice. A partire dal 2 agosto, infatti, l’Anagrafe nazionale della Popolazione Residente (Anpr) ha introdotto una nuova funzionalità che rende possibile ottenere online certificati in bollo, e non più solamente in “carta semplice”, anche senza dover andare fisicamente all’Anagrafe.

Il nuovo servizio è stato introdotto grazie all’attivazione del collegamento fra l’area riservata di ANPR e PagoPA. L’ANPR è la banca dati unica del Ministero dell’Interno che raccoglie le informazioni dei cittadini residenti in Italia e iscritti all’Anagrafe Italiani residenti all’estero (Aire). Vi si può accedere in qualunque momento e ovunque ci si trovi con la propria identità digitale (SPID, CIE, CNS).

Una volta entrati , i cittadini possono scaricare quindici tipologie di certificati: anagrafico di nascita; anagrafico di matrimonio; di cittadinanza; di esistenza in vita; di residenza; di residenza AIRE; di stato civile; di stato di famiglia; di stato di famiglia e di stato civile; di residenza in convivenza; di stato di famiglia AIRE; di stato di famiglia con rapporti di parentela; di stato libero; anagrafico di unione civile; di contratto di convivenza.

Tra dicembre 2022 e gennaio 2023, il Comune di Milano ha attivato il servizio per il cambio di residenza tramite il portale dell’ANPR. Questa novità ha permesso all’amministrazione di ridurre i tempi per il Cambio di residenza: se fino a marzo ci volevano in media 45 giorni per evadere la pratica, adesso ne servono solo cinque. Lo stesso vantaggio si è registrato per il cambio di indirizzo, che adesso richiede 20 giorni rispetto ai 70 di qualche mese fa.