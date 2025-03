Cernusco Comune Plastic Free. A Napoli premiati gli eccellenti

Sul Navigio uno dei 122 titoli conferiti quest’anno, Cernusco incassa tre tartarughe da Plastic Free e la patente italiana di città amica dell’ambiente. La premiazione al teatro Mediterraneo di Napoli, in fascia tricolore Debora Comito, assessore all’Ecologia. A lei l’onore di raccogliere i frutti di un impegno che ha radici lontane.

A portare il premio a casa sono state più di 30 giornate a caccia di discariche abusive e il progetto contro l’abbandono di mozziconi che ha fatto la differenza. Così il Naviglio è entrato in una delle classifiche nazionali più ambite fra contrasto al cambiamento climatico e sostenibilità, rotte ormai imprescindibili per il pubblico e per il privato. Fra le azioni vincenti "c’è anche l’ordinanza che vieta il rilascio di dispositivi aerostatici che possono disperdersi senza controllo nell’ambiente". Perché Comune Plastic Free si diventa soprattutto grazie "all’opera di sensibilizzazione" portata avanti senza sosta. In passerella, l’amore per la natura. La patente a città, paesi, borghi che si distinguono "contro abbandoni illeciti, nella promozione di comportamenti responsabili e per una gestione virtuosa dei rifiuti" sulla base di 23 parametri.

A Roma l’elenco, i centri insigniti sono stati menzionati a Montecitorio, ma il podio è stato allestito a Napoli, "un evento per celebrare l’impegno verde delle amministrazioni locali". Ed è lì che la Giunta ha sfilato. In collegamento da Roma, il ministro Gilberto Pichetto Fratin, sul palco, invece, Antonio Decaro, presidente della Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo e il primo cittadino partenopeo Gaetano Manfredi. Un riconoscimento che riempie Cernusco d’orgoglio "e accende i riflettori su un percorso consolidato. La collaborazione con Plastic Free ha visto la partecipazione di molti cittadini e ci ha permesso di cancellare diverse pattumiere a cielo aperto". Durante le iniziative i volontari hanno potuto toccare con mano quanti rifiuti vengono abbandonati, mente loro con abnegazione, ripuliscono dove gli altri sporcano. Fra le campagne più apprezzate dall’associazione per la natura nata nel 2019 "Spegni-Centra-Rispetta" contro le "cicche" per strada. Cernusco in collaborazione con Legambiente e le scuole ha organizzato intere giornate di raccolta e ha premiato i rioni più virtuosi grazie a un "mozzicometro" che misurava quanti ne venivano consegnati. L’importanza del progetto è nei numeri. "Le cicche sono il 42,2% della pattumiera che soffoca i parchi con tutti i rischi che comportano: i filtri realizzati con microplastiche, fibre di acetato di cellulosa, impiegano anche 10 anni per decomporsi". Bar.Cal.