Cercasi sponsor per gli eventi estivi

Cercasi sponsor, servono circa 30mila euro per gli eventi cittadini da mettere in cartellone la prossima estate da parte del Comune e si ricorre alla sponsorizzazione anche per le borse di studio. L’Amministrazione si rivolge ad aziende e imprenditori privati per premiare studenti meritevole e per iniziative culturali, ricreative, sportive e di spettacolo da mettere in programma da giugno a settembre. Quattro i periodi dedicati agli eventi: street Music Festival 7-8 luglio costo stimato 4.500 euro, rassegna musicale estiva a Groppello 17 e 18 giugno 4mila euro, rassegna musicale estiva 10-24 giugno e 15-22 luglio 12mila euro. "Stiamo lavorando alla programmazione degli eventi estivi in città - così Antonio Capece, assessore alla Cultura -. Abbiamo ipotizzato i costi che contiamo di coprire anche con interventi di sponsorizzazione in virtù del regolamento appena approvato in consiglio comunale. Tuttavia, qualora non ci fosse un sostegno economico di fondi esterno, si cercherà di far fronte attraverso variazioni di bilancio. In quest’ultimo caso non è però detto che tutti gli eventi da mettere in programma possano essere realizzati". Gli interessati dovranno avere un curriculum più che cristallino.

S.D.