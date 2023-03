Centro sportivo intitolato a Pipini: "È rimasto nel cuore di tutti"

Con una cerimonia nel fine settimana, il centro sportivo di via D’Acquisto è stato intitolato a Ludovico Pipini, "anima del pallone basigliese". Tra i primi dirigenti sportivi dell’associazione calcistica locale, scomparso nel 2021, Pipini è stato un punto di riferimento per generazioni di giovani, che hanno avuto modo di apprezzarlo anche per le sue qualità morali, oltre che sportive. "È rimasto nel cuore di molti ragazzi e famiglie che gli sono ancora oggi riconoscenti - conferma il sindaco Lidia Reale -. L’intitolazione del centro sportivo vuole rendergli il tributo che merita ed è un ringraziamento da parte di tutta la nostra comunità". Presente alla cerimonia anche il nipote di Ludovico Pipini, Alessandro Pipini, che ha ricordato: "Mio nonno ha fondato questo centro per veder giocare felici i bambini. Era il nonno di tutti". Nato nel 1993, l’impianto di via D’Acquisto ha avuto un ampio bacino d’iscritti. Poi l’emergenza Covid ha imposto una battuta d’arresto e ora l’intitolazione vuole rappresentare una nuova ripartenza. L’iniziativa del fine settimana consolida un percorso di identità e valorizzazione della storia basigliese, con i suoi personaggi e i suoi luoghi-simbolo, che il Comune sta cercando di attuare. A.Z.