Centro sportivo comunale dopo l’erba i nuovi fari a led

Dopo il manto in erba sintetica al "Campo G", ecco i nuovi fari a led sulle torri dell’impianto di illuminazione: continua il maquillage del Centro sportivo comunale di via Deledda, grazie al progetto municipale di riqualificazione dei campi da gioco, della pista di atletica, delle tribune e degli impianti tecnici. In queste ore sono iniziate le sostituzioni dei proiettori in cima ai grandi pali che illuminano due campi da calcio a 11; nel giro di un paio di settimane termineranno questi interventi sulle luci, garantendo sia il risparmio energetico sia la riduzione dei consumi. Intanto, anche il campo a 11, tra i due parcheggi pubblici esterni di via Deledda, mostra ora un manto verde naturale: da sempre brullo in terra silicea, nei mesi scorsi vi è stata depositata la terra tolta dal vicino "Campo G" e, nelle intenzioni, potrebbe essere usato per gli allenamenti. Infine, tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate, scatterà un’altra fase delle opere di riqualificazione: in calendario la manutenzione straordinaria della pista di atletica leggera e il rifacimento di un altro campo. G.N.