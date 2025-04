Centro sportivo comunale di via Deledda: la pista di atletica leggera verso il traguardo

Gli atleti e gli sportivi bressesi potranno ben presto tornare a correre sulla pista di atletica leggera del "Campo N", al centro sportivo comunale di via Deledda. In questi giorni, infatti, sono iniziati i lavori di posa del nuovo tappeto di gara sopra il fondo di catrame; seguirà la sistemazione dello strato superficiale di tartan, con il successivo disegno delle corsie. Il tutto, senza dimenticare che arriveranno ben presto tutte le nuove attrezzature necessarie, come gli ostacoli, per le gare e gli allenamenti, acquistate dal Comune per 50mila euro.

Insomma, "con la fine di aprile, potrà dirsi conclusa anche questa fase dei tanti interventi di riqualificazione e di manutenzione, che abbiamo messo in campo per riammodernare il centro sportivo comunale - spiega il sindaco Simone Cairo -. Avremo una pista di atletica nuova.

I lavori di rimozione di quella vecchia sono iniziati la scorsa estate: abbiamo rifatto il sottofondo e abbiamo messo lo strato di catrame in autunno. Solo in primavera è stato possibile riprendere i lavori per la stesura del tappeto superficiale, per le favorevoli condizioni atmosferiche". Di certo, con la pista di atletica, si allunga la lista delle opere programmate e concluse all’interno dello storico impianto municipale, collocato lungo il fiume Seveso: tra queste, per esempio, ci sono i due campi, dei 4 totali, in erba sintetica. Il "Campo G" è passato dal naturale al sintetico, mentre il manto del "Campo A" è stato rinnovato sempre in erba sintetica. Ci sono, infine, le nuove torri faro con l’illuminazione a led, che prima non c’erano, garantendo il sempre più indispensabile efficientamento energetico dell’impianto sportivo.

Giuseppe Nava