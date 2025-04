Si cerca gestore per il centro di via Delle Rose

Una manifestazione di interesse per la riqualificazione e gestione del centro sportivo di via Delle Rose. L’amministrazione comunale ha pubblicato l’avviso, che è finalizzato alla ricerca di idee progettuali utili alla definizione di una nuova strategia complessiva di intervento per il rilancio dell’area. "In particolare, l’indagine è volta ad accertare l’assetto del mercato e l’individuazione delle migliori soluzioni per la valorizzazione dell’area sportiva, oltre alla presenza di operatori economici interessati e in grado, sotto il profilo tecnico e giuridico, di soddisfare l’esigenza di riqualificazione e successiva gestione dell’impianto sportivo", spiegano dal municipio.

L’avviso ha carattere esclusivamente esplorativo e non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale: nemmeno vincola il Comune a indire successivi procedimenti di gara o affidamento. Un avviso esplorativo, per sondare il "mercato". L’idea progettuale dovrà essere sviluppata, tenendo in considerazione le necessità del territorio di Cinisello Balsamo, con particolare riguardo all’offerta sportiva attualmente presente. Sono ammessi interventi riguardanti la realizzazione di impianti e la gestione di attività compatibili con i vincoli ambientali, edilizi ed urbanistici dell’area.

Sono ammessi a presentare un contributo ideativo operatori economici privati, imprese, liberi professionisti, unitamente a società e associazioni sportive, enti del terzo settore. Gli interessati dovranno presentare le proposte agli uffici, entro il 19 maggio.

La.La.