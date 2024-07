Centro raccolta rifiuti. Riapertura rimandata

Prolungamento della chiusura del centro Raccolta di via 4 Novembre. L’ultima data comunicata per la riapertura era il 30 giugno, ma la discarica rimarrà chiusa fino a mercoledì 31 luglio, per consentire il termine dei lavori di manutenzione. In particolare, devono continuare le verifiche tecniche a garanzia della sicurezza delle nuove strutture a seguito di modifiche in corso d’opera, soprattutto per quanto riguarda le tettoie che andranno a coprire i diversi cassoni in cui vengono inserite le diverse tipologie di rifiuti.

I cittadini potranno però continuare a recarsi presso il sito temporaneo, nel parcheggio del cimitero comunale di via IV Novembre, per portare rifiuti ingombranti, legno, ferro e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee). Gli orari di apertura sono il martedì, giovedì e sabato dalle ore 8 alle 13 e dalle 14 alle 17. La domenica dalle 8 alle 13. I cittadini, per i soli Raee, possono usufruire del servizio 1 contro 1, ovvero il negozio ritira l’apparecchio dismesso a fronte dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente e del servizio 1 contro 0 se il negozio ha una superficie commerciale superiore a 400 mq, ritira l’apparecchio dismesso gratuitamente, se di piccole dimensioni. Restano disponibili gratuitamente il servizio di ritiro di sfalci e potature e degli ingombranti a domicilio. I lavori sono iniziati a febbraio e la prima data di riapertura prevista era il 24 maggio.

Davide Falco