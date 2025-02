Centro di aiuto alla vita: "Parole che dividono"

Il presidente di Family Day Massimo Gandolfini ospite del Centro di aiuto alla vita di Melzo, e il giorno dopo la polemica, a firma Pd: "Le sue sono parole che dividono e avvelenano". La conferenza tenuta dal medico in prima linea contro l’interruzione di gravidanza si è tenuta l’altra sera, in occasione della Giornata nazionale della vita e con patrocinio comunale, immancabile l’attacco alla 194 "passata grazie a un voto inconsapevole". Così, nella nota della segretaria Pd Tatiana Tritone: "Quello che doveva essere un incontro organizzato per parlare di futuro e speranza si è rivelato un vero e proprio comizio politico integralista ed estremista". Ancora: "Le posizioni fanatiche di Gandolfini non fanno bene a nessuno e siamo certi che la sua presenza non abbia arricchito alcuno dei pochi presenti. Al contrario ha generato una dialettica avvelenata all’interno della comunità melzese su temi che vanno ben oltre gli schieramenti partitici".

M.A.