Centro di aggregazione. Spazi pronti a far festa fra incontri, laboratori e l’officina delle bici

Un nuovo Centro di aggregazione giovanile (Cag) a Corsico, in piazza Europa. Sarà inaugurato venerdì e sabato: due giorni di eventi per conoscere gli spazi e le iniziative del centro dedicato ai ragazzi. È il risultato del progetto “Sfumature del Naviglio”, selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini”, nell’ambito del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, realizzato dalla cooperativa sociale Ripari, La Giostra, Lo Scrigno, dai Comuni di Corsico e Trezzano sul Naviglio e dagli istituti Buonarroti di Corsico e Gobetti di Trezzano. Venerdì, dopo il taglio del nastro alle 15, ci sarà un rinfresco, un torneo di biliardino e la visita del centro.

Sabato ricco con ciclo officina, laboratori di giocoleria, danza e lingue straniere, sempre dalle ore 15. Fabio Peri, direttore del Planetario di Milano, terrà una lezione sullo spazio e i buchi neri con videoproiezioni. Il nome del Cag sarà scelto in seguito a un contest aperto alle idee dei giovani, per decidere insieme come si chiamerà il nuovo spazio a loro dedicato. Un progetto importante che interviene in risposta alle esigenze dei ragazzi, con gli obiettivi, inoltre, di contrastare la dispersione e l’abbandono scolastico, la presa in carico di minori in condizioni di disagio e difficoltà, l’attivazione di nuovi spazi di partecipazione e di luoghi educativi.

"Un’opportunità per i tanti giovani del territorio – commenta il sindaco di Corsico Stefano Ventura – che potranno trovare nella nostra città un luogo di crescita, di ascolto e di sostegno per i propri percorsi di vita, partecipando alle attività proposte e agli incontri".

Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale “Con i Bambini”, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla “Fondazione Con il Sud”.