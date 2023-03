Centro Carraro, sì al bando per trovare il gestore

La Giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per un bando finalizzato ad assegnare la gestione del centro sportivo Carraro di via dei Missaglia. I lavori di ristrutturazione dell’impianto dovrebbero concludersi "entro il 2023". L’amministrazione, intanto, si porta avanti per provare ad individuare il concessionario del Carraro.

La delibera firmata dall’assessore allo Sport Martina Riva contiene le indicazioni per far sì che l’impianto comunale ristrutturato, pur se dato in gestione a un privato, possa continuare ad avere una funzione sociale per la città e per il quartiere. A questo proposito il bando prevederà "fasce orarie circoscritte da mettere a disposizione di utenze sociali con le tariffe stabilite dal Comune" e "una quota di abbonamento o ingressi da destinare ad utenti in condizioni di disagio socio-economico".

Il provvedimento prevede che se i lavori finissero prima dell’individuazione del gestore, il Carraro sia affidato temporaneamente a Milanosport.

