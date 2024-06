Centro Agorà. Area mercato via al restyling

Al via i lavori di riqualificazione dell’area di via Monviso, davanti al centro civico Agorà di Arese. Il piazzale, progettato negli anni 2000, usato anche per il mercato settimanale del sabato diventerà più funzionale alle esigenze attuali. In particolare saranno riorganizzati gli spazi, saranno ridotti i posti destinati agli ambulanti, infatti negli ultimi anni c’è stato un calo della domanda di occupazione, e aumentati i parcheggi pubblici che spesso, in caso di eventi al centro civico, non bastano mai.

"È un intervento atteso che ha come obiettivo una maggiore fruibilità dello spazio - dichiara il sindaco Luca Nuvoli - mette al primo posto le persone, nel rispetto della cura dell’ambiente, della sicurezza e della sostenibilità".

I lavori prevedono anche la realizzazione delle infrastrutture necessarie per l’installazione di colonnine per l’attacco elettrico per i veicoli a impatto zero, saranno ampliati gli spazi pedonali, eliminate le barriere architettoniche, create ulteriori aree verdi e realizzato il collegamento con i percorsi della rete ciclabile già esistente e di quella in previsione.

I lavori in corso dureranno fino a metà luglio, il costo è di 138mila euro.

