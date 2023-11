Centri vaccinali al via. Accordo con la Regione. Medici di famiglia in campo nel weekend

Accordo Regione-Iniziativa medica lombarda, al via nel fine settimana tre centri vaccinali dell’Asst Melegnano-Martesana gestiti dai medici di famiglia. Si parte oggi a Vimodrone (via Cesare Battisti 23 dalle 9 alle 12) con open-day anche per chi non ha prenotato, domani invece porte aperte a Peschiera (via Matteotti 25 dalle 9 alle 12) e a Rozzano (via delle Magnolie 1, sempre dalle 9 alle 12). Dovunque si potrà fare la puntura anti-Covid, antinfluenzale, anti-pneumococco (per i nati dal 1952 al 1958 fragili). Mentre per i bambini sopra i 2 anni ci sarà lo spray contro i virus di stagione. "Il progetto nasce da un’intesa con Iml, la cooperativa di medici di famiglia - spiegano Francesco Laurelli e Paola Pirola, direttore generale e direttore socio-sanitario dell’Azienda -. I poli saranno interamente affidati alle cure dei camici bianchi". Obiettivo, "promuovere una capillarità sempre maggiore degli hub sul territorio per raggiungere quanti più cittadini possibile, in particolare quelli più vulnerabili che facciamo fatica a intercettare", sottolinea Alessandra Nardi, responsabile dei Centri vaccinali della Asst.

"Siamo orgogliosi di questo “patto per la salute” a vantaggio delle nostre comunità - aggiunge Pirola -. Oggi, i medici di famiglia sono un punto di riferimento per le vaccinazioni, ma non solo. Il loro è un ruolo chiave nella catena della prevenzione grazie al rapporto di fiducia e alla conoscenza approfondita dei pazienti, che li aiuta a individuare prima di tutti sacche di difficoltà spesso nascoste". "Un’unione virtuosa - evidenzia Laurelli - che siamo certi avrà significativi risvolti positivi in termini di servizi offerti alla popolazione". "Stiamo già studiando il modo di somministrare anche il siero contro l’Herpes Zoster (fuoco di Sant’ Antonio) - dice Anna Pozzi, vicepresidente di Iml - nelle prossime settimane, sempre con l’Azienda partiremo anche a Vaprio d’Adda. Sono iniziative di valore assoluto. Possono sembrare piccole cose, ma è proprio da qui che passa il rilancio della sanità sul territorio. Noi ci siamo con passione e impegno. La dimostrazione tangibile è la scelta di aderire senza indugio alla convenzione con Asst. Sappiano entrambi che un coinvolgimento della nostra categoria può far solo bene all’intero sistema della salute". A Vimodrone ci si può presentare liberamente, invece a Peschiera e Rozzano occorre l’iscrizione al portale www.vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it