Centri Estivi di Settembre a Senago: Prezzi Scontati

Centri estivi comunali, anche a Senago si è concluso il primo ciclo di attività, ora si pensa al ritorno dalle vacanze. Si tratta di un servizio fondamentale per i genitori che lavorano e devono organizzarsi anche nei giorni che precedono l’avvio della scuola. Ma quanto costano? Difficile trovare qualcosa a meno di 40 euro la settimana in zona (la quota si riferisce alle fasce Isee più basse). Se non ci sono i nonni a disposizione, la soluzione più economica è spesso l’oratorio. Mentre a Senago l’amministrazione comunale offre un progetto low cost adatto a tutte le famiglie: 10 euro la settimana è il costo a carico dei genitori per le attività in programma per i bambini (4-13 anni) fino alla ripresa delle lezioni. "È la terza edizione del Campus di fine estate - spiega la sindaca Magda Beretta (nella foto) -. Un progetto pensato proprio per dare supporto alle famiglie anche nelle due settimane di pre-partenza della scuola: è possibile erogarlo a questo bassissimo costo perché anche quest’anno siamo riusciti ad assicurarci 37.800 euro a copertura di una spesa complessiva di 47.850 euro con il bando regionale Restiamo insieme". Le attività si svolgeranno dal 28 agosto all’8 settembre, da lunedì a venerdì, due i moduli: uno dalle 8.30 alle 12.30, l’altro dalle 14.30 alle 18, resta fuori la mensa. "Con i fondi ottenuti le attività non si fermeranno qui - aggiunge la prima cittadina -. A quelle erogate direttamente dal Comune, si aggiungeranno un’altra serie di iniziative educative nel corso dell’anno che vedranno la collaborazione sia della comunità pastorale sia delle associazioni: realizzeremo laboratori per bambini, per adulti, corsi di recitazione per adolescenti per far sì che imparino a parlare in pubblico". Per iscriversi al Campus di fine estate c’è tempo fino al 18 agosto.

Monica Guerci