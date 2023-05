Centrale, 2.300 controllati e 4 arrestati "Ora più telecamere e cura degli spazi"

Non solo i blitz settimanali interforze per alleggerire la pressione di sbandati e malviventi sulla zona della Stazione Centrale. "L’amministrazione comunale – ha spiegato ieri il prefetto Renato Saccone – è pronta con altre progettualità a sostenere e consolidare l’attività svolta dalle forze dell’ordine con l’incremento dei sistemi di videosorveglianza, con l’avvio di servizi di prossimità sociosanitari e con la cura degli spazi pubblici per una loro migliore fruibilità, grazie al supporto del terzo settore". Tradotto: telecamere e lotta al degrado e all’emarginazione per completare l’opera avviata dal rafforzamento dei controlli, concordato a dicembre dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dal sindaco Giuseppe Sala e partito a metà gennaio. L’ultimo maxi servizio è andato in scena giovedì pomeriggio, con l’impiego congiunto di poliziotti, carabinieri, finanzieri e agenti della polizia locale.

Ecco l’esito dell’attività: 2.366 le persone controllate, con 42 denunce e quattro arresti; a valle degli accertamenti, sono stati emessi 19 provvedimenti di espulsione. Il questore Giuseppe Petronzi ha emesso 22 divieti d’accesso alle aree urbane; i ghisa hanno passato al setaccio 438 veicoli, elevando 46 verbali per violazioni al Codice della strada. Numeri che si sommano a quelli messi insieme tra il 16 gennaio e il 17 maggio: 51.582 controllati, 741 denunce, 58 arresti, 359 provvedimenti di espulsione (con 42 accompagnati al Cpr) e 106 Daspo urbani.N.P.