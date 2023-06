Cento Anni di Scoutismo, Cassano d'Adda Ricorda Robert Baden Powell

Cala il sipario sui festeggiamenti per i cento anni del Gruppo Scout di Cassano che hanno preso il via il 26 ottobre dello scorso anno. A ricordo di un secolo di scoutismo rimarrà l’intitolazione di una porzione del parco naturale Isola Borromeo dedicato a Robert Baden Powell, fondatore nel 1907 del movimento mondiale dello scoutismo, intitolazione avvenuta la scorsa settimana. "Non si poteva scegliere luogo migliore dell’Isola Borromeo – dice il sindaco Fabio Colombo – dove il busto di Robert Baden Powell è stato posizionato all’ingresso del parco in modo da comprendere che qui c’è stato e c’é tuttora la cultura allo scoutismo portata avanti negli anni". Colombo ha raccontato aneddoti del suo passato da scout e annunciato: "Come Amministrazione comunale, a ottobre consegneremo una benemerenza civica agli scout per i cento anni del Gruppo di Cassano". Molte le testimonianze sullo scoutismo cassanese, fra cui quella di Luigi Riva (nella foto), oggi 92enne, che ne racconta i primi passi: "Gli scout a Cassano comparvero nel 1923. La loro attività durò poco, costretta a cessare dal regime fascista". La rinascita dopo il periodo bellico: "A pochi mesi dalla fine del conflitto si ritornò a parlare di scoutismo, acquistai un libro scritto dal fondatore Sir Robert Baden Powell, mi appassionò moltissimo. Mi misi alla ricerca di un riparto scout nei paesi limitrofi fino a trovarne uno in attività nel 1947, Caravaggio1. Con amici nel 1950 creammo una squadriglia di Cassano aggregata a Caravaggio1 per poi infine creare il nostro gruppo". Stefano Dati