Centenario Aeronautica Militare, migliaia di persone all’open day alla base di Linate

Milano - L’Aeronautica Militare festeggia i suoi primi 100 anni di vita regalando a Milano uno storico Open Day che oggi – sabato 9 settembre - ha visto migliaia di milanesi recarsi in visita presso la base militare di Linate.

Accolti dal personale militare, i visitatori, che alle 15 erano oltre tremila, hanno potuto visitare l'aeroporto militare, i vari reparti, l'hangar e i velivoli presenti in pista. Ma si tratta solo di uno degli eventi per celebrare i cento anni dell'Aeronautica Militare. Altro spettacolo emozionante è previsto per lunedì 11 settembre: protagoniste le Frecce Tricolori che sorvoleranno la città e in particolare intorno Palazzo Pirelli e a Palazzo Lombardia, sedi delle istituzioni regionali lombarde: un sorvolo che durerà complessivamente quasi 10 minuti.

"Quello che mi riempie di orgoglio in questa giornata è essere alla guida di queste persone, uomini e donne in uniforme azzurra che si dedicano a questa giornata e all'Aeronautica - sono le parole del Generale di Squadra Aerea, Francesco Vestito, comandante della prima Regione Aerea di Milano. - Siamo sommersi di visitatori, sapevamo che sarebbero venuti in molti ma non ci aspettavamo così tanta gente. Attraversiamo con orgoglio e questa esperienza