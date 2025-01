Centauro perde il controllo e va a sbattere con la moto. È gravissimo al Niguarda

Le prime informazioni dicono che il motociclista di 39 anni avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo del veicolo e rovinando a terra ai Bastioni di Porta Nuova, a due passi da piazza XXV Aprile. I soccorritori sono arrivati alle 2.25 di ieri con ambulanza e auto medica, allertati da un passante: l’uomo è stato stabilizzato sul posto e trasportato in condizioni gravissime al Niguarda; la prognosi è riservata. Sul luogo dell’incidente sono stati inviati anche gli specialisti del Radiomobile della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per cercare di ricostruire con esattezza traiettorie e dinamica; pare che il centauro abbia fatto tutto da solo, senza il coinvolgimento di altri veicoli, anche se gli accertamenti investigativi sono ancora in corso.

Un aiuto determinante potrebbe arrivare da persone che potrebbero aver assistito all’incidente o dalle immagini registrate dagli occhi elettronici installati in quel tratto di strada che porta al Fatebenefratelli. I ghisa lavoreranno anche per stabilire a che velocità stesse viaggiando la moto, per capire se abbia giocato un ruolo nella scivolata sull’asfalto che rischia di costare carissima al trentanovenne. Nella notte tra l’11 e il 12 dicembre scorsi, il trentenne Diego Bertoni si era schiantato con la moto mentre stava percorrendo via Palmanova per tornare a casa in zona Cimiano, dopo aver visto la partita del Milan a San Siro: l’impatto non gli aveva lasciato scampo. La moglie, in sella dietro di lui, aveva riportato ferite non gravi.