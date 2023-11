Censi: avanti con determinazione

"La posizione dell’Antitrust ci aiuta con maggiore determinazione a proseguire nel lavoro che abbiamo fatto per avere un servizio taxi efficiente a Milano". Così l’assessora alla Mobilità Arianna Censi ha commentato il provvedimento dell’Authority, che chiede al Comune di aumentare il numero delle licenze. Detto che la gran parte delle misure richieste sono già state messe in campo, l’esponente della Giunta Sala ha ricordato che "dobbiamo fare i conti da una parte con una legge regionale che non ci consente di provvedere autonomamente all’emissione di nuove licenze e dall’altra con una legge nazionale che consegna tutto il ricavato delle licenze ai tassisti, senza lasciare nessun fondo ai Comuni per migliorare i servizi per il trasporto pubblico non di linea". La conclusione: "Nonostante una legge un po’ confusa e discutibile, la rispetteremo e faremo di tutto per far sì che presto a Milano possano esserci nuovi taxi in strada". Di segnalazione "senza senso" hanno parlato invece le sigle di categoria Acai, Claai, Satam, Tam e Unione Artigiani: "Le conclusioni che trae partono da un assunto inesistente e da una strutturazione della città totalmente di fantasia: non viene preso in considerazione il tema della sicurezza né quello della viabilità e neppure il fatto che stanno diminuendo drasticamente corse". N.P.