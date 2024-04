Cem cerca per l’assunzione autista e tre operatori ecologici

Cem assume tre operatori ecologici e un autista, candidature entro il 3 maggio. Prosegue il piano di crescita del colosso rifiuti e per portarlo avanti serve personale da inserire in organico per supportare l’espansione sul territorio del colosso che gestisce raccolta e smaltimento in 75 Comuni a cavallo fra hinterland e Brianza. Le qualifiche ricercate sono diverse e anche le sedi di lavoro. I contratti saranno full-time, in alcuni casi a tempo determinato, in altri indeterminato. "Le selezioni – spiega la direzione – servono a formare graduatorie alle quali attingere per far fronte alle esigenze aziendali". L’ex consorzio invita i candidati "a leggere con attenzione le caratteristiche richieste per verificare il possesso dei requisiti indispensabili per l’ammissione e compilare e trasmettere la domanda di partecipazione". Tutti i documenti necessari e gli allegati si trovano sul sito (cemambiente.it). I dipendenti aumentano come il fatturato che nel 2023 ha superato i 90 milioni. Bar.Cal.